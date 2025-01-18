Крещение, биатлон и Ростов Великий

В Ярославле в Крещение можно окунуться в купели Толгского монастыря и подпеть Надежде Кадышевой на ее концерте, в Ростове Великом отпраздновать переименование города, под Рыбинском поболеть за спортсменов на соревнованиях по биатлону. Самые интересные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демино, январь, 2025

Фото: Администрация Рыбинска Демино, январь, 2025

Фото: Администрация Рыбинска

18 января в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Заточка». Группа выступает в жанрах рэп-рок, альтернативный хип-хоп, кантри-рэп, альт-кантри. Стоимость билетов — 2,2 до 3,5 тыс. руб.

На Крещение в Ярославле оборудуют две купели — Петропавловские пруды и пруд на территории Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Искупаться на Петропавловских прудах можно будет с 20:00 18 января до 22:00 19 января. В пруду Толгского монастыря — с 23:00 18 января до 23:00 19 января. Всего в регионе откроются 34 купели. Все адреса размещены на сайте областного МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Крещение отпразднуют и в одном из самых красивых сел России — Вятском. 18 и 19 января гостей ждут экскурсии с гидом, посещение Музея возвращенной святыни, уроки катания на коньках, крещенские угощения, мастер-классы по росписи крещенского печенья и созданию «Вятского ангела», святочные гадания. Праздничные крещенские купания в закрытой часовне начнутся с 12 часов 18 января и продлятся до 5 утра 19-го.

19 января в Ростове Великом на Соборной площади пройдет праздник в честь переименования. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы и солисты. Детей ждет интерактивная программа. На площади будут развернуты ярмарочные ряды с едой и сувенирами.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ростов Великий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Демино сейчас проходит этап Кубка Содружества по биатлону, завтра будет завершающий день. Но еще можно попасть в качестве болельщиков на другие соревнования. 23 января пройдет Чемпионат России по биатлону, вход бесплатный, но обязательна регистрация. Поболеть за спортсменов и насладиться атмосферой праздника можно 25 и 26 января на Кубке России. Вход для болельщиков — 300 руб.

24 января в КЗЦ «Миллениум» выступит советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева. Многим известны ее песни «Снег летит», «Течет ручей», «Широка река» и другие. Остались билеты за 8 тыс. руб.

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Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Надежда Кадышева

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

В Ярославской филармонии 24 января гитарист Синье Ли из Китая исполнит «Шедевры итальянской, испанской и латиноамериканской музыки». Синье Ли выступал на многих международных гитарных состязаниях, получил первую премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе гитаристов «Printemps delaGuitare» в Шарлеруа (Бельгия). Синье Ли стал первым азиатским исполнителем, представляющим знаменитую компанию по производству струн. Стоимость билетов — 500-1000 руб.

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) продолжается серия лекций, посвященных теме родственных отношений в самых различных проявлениях. 25 января в стенах Митрополичьих палат состоится лекция «Портрет жены художника». Спикером будет заведующая экспозиционно-выставочным отделом ЯХМ Дарья Большакова. Стоимость билета — 350 руб.

25 января в баре «Руки Вверх!» пройдет мероприятие клубного типа с участием артиста поп-индустрии 90-х Шуры. Он споет свои лучшие песни, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди». До концерта и после будет дискотека 90-х с ведущим. Стоимость билетов — от 3 до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Шура

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Шура

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Ярославского областного Дома актера 25 января можно увидеть спектакль «Преступление и наказание» театра «Луч» режиссера Яны Потаповой. Постановка является попыткой заглянуть вглубь человеческой души. Стоимость билетов — 400-500 руб.

25 января в ДК им. Добрынина ярославцев приглашают на спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!». Сюжет основывается на попытке героя сделать правильный выбор жены. В спектакле играют артисты из юмористических шоу: Мария Кравченко, Надежда Ангарская, Роман Юнусов и Илья Оболонков. Стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Ангарская (справа) и Мария Кравченко (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Надежда Ангарская (справа) и Мария Кравченко (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

26 января в «Миллениуме» покажут спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Это остросюжетная детективная комедия с женским характером по пьесе Алексея Щеглова в режиссерской постановке Игоря Касилова. В спектакле играют Наталья Бочкарева, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле и другие. Стоимость билетов — от 1,5 до 4,8 тыс. руб.

Алла Чижова