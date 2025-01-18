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Полицейские установили личность дончанина, разбрасывавшего шипы на дороге

В Мясниковском районе полицейские проводят проверку в отношении местного жителя, разбрасывавшего шипы на проезжей части. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Жители хутора Недвиговка пожаловались, что прокалывают покрышки авто во время езды из-за лежащих на дороге самодельных шипах. Предполагаемого нарушителя выявили правоохранители. Полицейские нашли дома у 34-летнего мужчины аналогичные изделия.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки МВД примет решение о принятии мер.

Дмитрий Ковалевский

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