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В Горячем Ключе готовят к открытию новый спортивный комплекс

Новый спорткомплекс «Вершина» откроют в Горячем Ключе, он позволит разгрузить спортшколу «Юность». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новом здании будут тренироваться как взрослые, так и юные спортсмены. Созданы все условия для занятий легкой атлетикой, гимнастикой, футболом, волейболом и баскетболом. В Горячем Ключе также продолжается строительство комплекса для занятий самбо, дзюдо, боксом и другими видами единоборств.

По словам заместителя губернатора региона Александра Власова, около 67% жителей Горячего Ключа занимаются постоянно физической культурой и спортом. Планируется, что ввод новых объектов увеличит этот показатель. В городе открыты три муниципальных учреждения, в которых занимаются более 2,3 тыс. спортсменов. Всего развивают 21 вид спорта. Наиболее популярные – волейбол, бокс, футбол, баскетбол, тхэквондо МФТ, самбо, дзюдо.

Вице-губернатор заявил, что в этом году в Краснодарском крае планируется строительство и капитальный ремонт не менее 55 объектов спортивной инфраструктуры. В их числе центры единоборств, малобюджетные залы, спортивные базы и многофункциональные площадки.

В Горячем Ключе функционирует Центр комплекса ГТО, который имеет в своем распоряжении 26 точек тестирования на различных спортивных объектах. В рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» 10 общеобразовательных учреждений города участвуют в этом движении. Порядка 4,1 тыс. школьников регулярно посещают занятия по самбо.

Алина Зорина

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