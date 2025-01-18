В Ярославле объявлен конкурс масленичных кукол

В Ярославле стартовал прием заявок на конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2025», сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Конкурс пройдет с 24 февраля по 2 марта и открыт для всех желающих. Участвовать могут как индивидуальные авторы, так и коллективы. Количество работ не ограничено. Заявки принимает управление культуры города.

В конце февраля и начале марта в Ярославле состоятся праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Мэр Артем Молчанов отметил, что программа формируется и будет объявлена позже через его соцсети. Праздник Масленицы в 2025 году пройдет 2 марта.

Антон Голицын