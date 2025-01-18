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Прокуратура защитит права таганрожцев, оставшихся без теплоснабжения

Донская прокуратура взяла под контроль защиту прав жителей Таганрога, оставшихся без отопления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Напомним, из-за аварии в котельной по ул. Ленина без тепла временно остались 118 домов, в которых проживают порядка 8 тыс. человек. Отремонтировать теплотрассу планируют 18 января до 16:00.

Надзорный орган проверит соблюдение администрацией и коммунальными службами норм закона. При необходимости, прокуратура примет меры реагирования — говорится в сообщении.

Дмитрий Ковалевский

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