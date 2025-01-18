В горном кластере Сочи откроют новый сноупарк

Новый сноупарк откроют в Сочи на курорте «Красная Поляна». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

На высоте почти 1 км над уровнем моря будет создан снежный полигон с множеством фигур и трамплинов. Его площадь составит 7 тыс. кв. м.

По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергея Сомко, сейчас в городе продолжается зимний сезон. Три курорта объединили зоны катания в одну посредством ски-пасса. Гостям доступны 174 км разнообразных трасс. До конца сезона в горном кластере туристов ожидает насыщенная спортивная и событийная программа. На территории работает 167 отелей и гостевых домов, которые способны принять более 27 тыс. человек.

С 20 по 25 января в новом сноупарке пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA. В рамках открытия состоятся любительские соревнования по лыжным гонкам и сноуборду, а также выступления и шоу-программы профессиональных спортсменов. Впервые на фестивале пройдет конкурс по джиббингу — экстремальному виду спорта. На разных уровнях курорта будут проходить гастрономические ужины. Также состоится шоу электронной музыки, в котором примут участие известные российские ди-джеи.

На «Роза Хутор» проводятся детские старты на кубок «Хуторенок» до 29 марта. Также состоятся спортивные и музыкальные фестивали: «Розафест» — с 25 января по 2 февраля, «Нью Стар Кэмп» — с 24 по 30 марта, Кубок России по сноуборду — с 1 по 6 апреля 2025 года.

26 января на Курорте «Газпром Поляна» пройдет Открытый детский Кубок «СпортмастерPRO», в рамках которого состоятся соревнования по горным лыжам и сноуборду. А 8 февраля здесь ожидаются массовые гонки «Лыжня России-2025».

Алина Зорина