Казанец предстанет перед судом за неуведомление о польском виде на жительство

Жителя Казани будут судить за неуведомление российской стороны о полученном виде на жительство в Польше, а также за покупку поддельного водительского удостоверения в сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

Как сообщают в ведомстве, летом 2023 года обвиняемый находился в Польше, получил там вид на жительство, а по прибытии в Россию не уведомил об этом миграционную службу. Также в октябре того же года казанец купил в сети поддельное водительское удостоверение.

Уголовное дело направлено в суд.

Артём Дергунов