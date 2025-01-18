Два учреждения Перми сменили профильных кураторов в мэрии

Департамент образования Пермского края передал два непрофильных учреждения в ведение комитета спорта и департамента культуры и молодежной политики. МАУ ДО «Спортивная школа “Прикамье”» в Перми» сменило название на МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества “Прикамье” города Перми» и перешло под контроль комитета спорта. Информация о смене названия содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил собеседник в мэрии, это учреждение является спортшколой, и для эффективного управления принято решение сменить учредителя с департамента образования на спорткомитет. Собеседник уточнил, что реорганизация произошла после того, как в декабре дворец открылся после реконструкции.

В этом году куратора сменило и МАУ ДО «ДТШ “Пилигрим”». Вместо департамента образования учредителем этой театральной школы теперь выступает департамент культуры и молодежной политики администрации Перми.