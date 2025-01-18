В Иркутской области после ДТП с тремя грузовиками перекрыли трассу

В Иркутской области в аварию попали три грузовика. В результате погибли два водителя, еще один был госпитализирован, сообщило МЧС. Движение по трассе перекрыто.

ЧП случилось на 1259-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Алзамай соседнего Нижнеудинского района. «Движение на федеральной дороге перекрыто»,— уточнила региональная Госавтоинспекция в Telegram.

Причины ДТП пока неизвестны. Машины после ДТП загорелись. На месте работают 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.