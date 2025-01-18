В Сочи прогнозируют сильный ветер и волнение моря
В период с 18 до 19 января в Сочи ожидается сильный ветер и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Согласно сообщениям синоптиков, на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн от 1,3 до 2,5 м. Северо-восточный ветер усилится, его порывы могут достигнуть 12–17 м/с.
По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. В целях безопасности доступ на пляжные территории ограничен. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуется не проводить время у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.