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В Сочи прогнозируют сильный ветер и волнение моря

В период с 18 до 19 января в Сочи ожидается сильный ветер и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно сообщениям синоптиков, на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн от 1,3 до 2,5 м. Северо-восточный ветер усилится, его порывы могут достигнуть 12–17 м/с.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. В целях безопасности доступ на пляжные территории ограничен. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуется не проводить время у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Алина Зорина

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