Церемония в честь 82-й годовщины прорыва блокады прошла на площади Победы

Торжественно-траурная церемония, посвященная 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, прошла на площади Победы у монумента героическим защитникам города. Цветы и венки к обелиску возложили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, а также Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев.

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Церемонию посетили ветераны и жители блокадного Ленинграда, депутаты Госдумы и городского парламента, представители ЛВО и Северо-Западного округа войск нацгвардии, члены молодежных и общественных организаций. Цветы к монументу также возложили глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

«Защитники и жители блокадного города показали пример стойкости духа, единения и самопожертвования для всех последующих поколений»,— сказал Александр Беглов.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Это позволило жителям блокадного Ленинграда установить сухопутную связь с большой землей. Менее чем за три недели была построена Дорога Победы, по которой начали перевозить продовольствие.

В эти часы в городе проходят памятные мероприятия, посвященные прорыву блокады. Так, в Кировском районе провели акцию «На рубеже бессмертия». В БКЗ «Октябрьский» дадут концерт «Я говорю спасибо Ленинграду», а в театре-фестивале «Балтийский дом» покажут спектакль «Живые картины блокады». В честь памятной даты также были зажжены факелы Ростральных колонн.

Дарья Астанина