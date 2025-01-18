В Ростовском районе женщина с ребенком ограбила магазин

В Ростовском районе Ярославской области задержана подозреваемая в грабеже сообщили в местном ОМВД.

Сотрудники магазина обратились в полицию с заявлением о краже товаров на сумму около 7 тыс. руб. В ходе расследования установили личность подозреваемой 2002 года рождения. Как считают в полиции, она совершила преступление, придя в магазин с ребенком в коляске. Подозреваемая положила в коляску детское питание и несколько кукол, после чего покинула магазин. Похищенное она продала неизвестным лицам.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Предусмотренное наказание — до четырех лет лишения свободы.

Антон Голицын