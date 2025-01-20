«Самолет» осваивает Cosmos

Параллельно росту в России турпотока увеличивается привлекательность гостиничного рынка для непрофильных компаний. Так, застройщик жилья ГК «Самолет» планирует реализовать свой первый отель уровня пять звезд в Тверской области. Объектом будет управлять Cosmos Hotel Group. Но уже в процессе девелоперы жилья нередко отказываются от реализации таких проектов из-за более длительных сроков окупаемости в отличие от строительства жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ГК «Самолет» и оператор Cosmos Hotel Group (CHG; входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) договорились о партнерстве при реализации проектов на гостиничном рынке, рассказали “Ъ” стороны соглашения. Первым совместным проектом станет отель на 80 номеров уровня пять звезд, который «Самолет» построит в своем коттеджном поселке Port Emm Zavidovo в Калининском районе Тверской области. После завершения строительства в 2027 году объект останется в собственности девелопера, управлять им будет CHG под брендом Cosmos Selection.

У ГК «Самолет», по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в стадии строительства находится 4,9 млн кв. м в Москве, Петербурге и других городах. В январе—сентябре 2024 года объем продаж квартир у компании вырос на 25% год к году, до 220,9 млрд руб. Основной акционер группы — Михаил Кенин (владеет 31,6%).

Cosmos Hotel Group управляет 38 отелями на 10 тыс. номеров в 23 городах России. Выручка в январе—сентябре 2024 года выросла на 49%, до 12,9 млрд руб.

Объем вложений в гостиничные проекты верхней ценовой категории составляет от 20 млн руб. за один номер, подсчитала партнер консалтинговой компании CMWP Марина Мережко. Таким образом, в проект в поселке Port Emm Zavidovo с учетом всех прочих расходов, в том числе на благоустройство и инженерную подготовку территории, потребуется вложить не менее 2 млрд руб., прогнозирует она. Срок окупаемости составит не менее десяти лет, добавляет руководитель направления земельных активов и девелопмента консалтинговой компании IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

Для ГК «Самолет» партнерство с Cosmos Hotel Group —шанс освоить новый сегмент, считает партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Привлекательность гостиничных проектов обусловлена несколькими факторами: ростом турпотока на фоне дефицита качественного предложения, а также рядом мер господдержки туриндустрии, добавляет операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. В январе—ноябре 2024 года по России совершили 79,2 млн туристических поездок, что на 11% больше год к году, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для Cosmos Hotel Group, в свою очередь, привлечение соинвестора позволит снизить долю заемного капитала, который в текущих условиях кажется почти недоступным — и по стоимости заемных средств, и по условиям, на которых сейчас банки предлагают их получить, считает Марина Мережко. Также такое сотрудничество позволит оптимизировать строительные расходы, не исключает она.

27 тысяч рублей средняя стоимость проживания в сутки в люксовом отеле РФ в январе—сентябре 2024 года, по данным CMWP.

Впрочем, зачастую гостиничные проекты для девелоперов жилья являются тестовыми, и многие уже в процессе реализации отказываются от них. При детальном рассмотрении оказывается, что девелопер не готов к длительным срокам окупаемости инвестиций в отели, отмечает Марина Мережко. Кроме того, по ее словам, в отличие от строительства жилья гостиничные проекты требует значительных затрат на строительство объектов и их ввод в эксплуатацию.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов