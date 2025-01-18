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Чартеры из Перми в Анталью возобновятся в феврале

В 2025 году первые чартерные перевозки из Перми на турецкий курорт Анталья состоятся в феврале. Об этом свидетельствуют данные расписания аэропорта Большое Савино. Ранее сообщалось, что рейсы авиакомпании Southwind по маршруту Пермь-Анталья возобновят в апреле.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Согласно онлайн-табло, зимние авиарейсы назначены на 12 (среда) и 23 (воскресенье) февраля. Время в пути составит 5 часов 5 минут, тип воздушного судна - Airbus A330.

Первые весенние рейсы из Перми в Анталью запланированы на 6, 17 и 28 марта. Информации об апрельских перелетах на сайте Большого Савино пока не содержится.

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