На Урале прокуратура начала проверку после травмирования подростка на горнолыжке

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) организовала проверку после травмы несовершеннолетней на горнолыжном комплексе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 января 2025 года около 19:05. Девочка получила травму во время обучения катанию на сноуборде под руководством инструктора. Ее доставили в больницу.

Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия и оценивает тяжесть травм девочки. Также проверят соблюдение требований законодательства о защите здоровья детей сотрудниками горнолыжного комплекса, включая технику безопасности при обучении несовершеннолетних. Проверку организовал и свердловский следственный комитет.