На Урале прокуратура начала проверку после травмирования подростка на горнолыжке
Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) организовала проверку после травмы несовершеннолетней на горнолыжном комплексе, сообщили в ведомстве.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Инцидент произошел 17 января 2025 года около 19:05. Девочка получила травму во время обучения катанию на сноуборде под руководством инструктора. Ее доставили в больницу.
Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия и оценивает тяжесть травм девочки. Также проверят соблюдение требований законодательства о защите здоровья детей сотрудниками горнолыжного комплекса, включая технику безопасности при обучении несовершеннолетних. Проверку организовал и свердловский следственный комитет.