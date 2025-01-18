Под Челябинском два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом

В Копейске легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. Два человека погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов 18 января на 6 км автодороги Челябинск — Октябрьское. Столкнулись автомобиль Honda Civic и рейсовый автобус ПАЗ, двигавшиеся по встречным полосам. В результате аварии погибла 22-летняя водительница и 28-летний пассажир легковой машины. Водитель автобуса 38 лет и пять пассажиров получили травмы. Среди них трое несовершеннолетних девочек восьми и 16 лет. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавшие направлены на осмотр в медучреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД. Проверку по факту ДТП также проводит прокуратура Копейска.