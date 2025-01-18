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Молодой водитель в Армавире насмерть сбил пешехода

Жительница Армавира погибла под колесами автомобиля под управлением молодого водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла на трассе «Армавир – Отрадная». 20-летний водитель за рулем Chevrolet сбил переходящую дорогу женщину. В Госавтоинспекции отметили, что автомобилист получил водительское удостоверение чуть больше года назад.

Пострадавшая скончалась от полученных травм. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Алина Зорина

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