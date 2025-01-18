Жителя Бора оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма

Борский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в реабилитации нацизма по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в марте 2023 года фигурант разместил в соцсети искаженные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, героях Советского Союза и их подвигах. Тем самым он осквернил символ воинской славы, оскорбил память защитников Отечества и унизил честь и достоинство ветеранов, подчеркнули в Следственном комитете.

Осужденный оштрафован на 4 млн руб., также ему на три года запрещено администрировать сайты.

Владимир Зубарев