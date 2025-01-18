Пермская судоверфь заключила контракт на строительство причала в Краснокамске

ООО «Пермская судоверфь» и краевое управление автодорог и транспорта заключили контракт на строительство и установку модульного причала для речных судов в Краснокамске. Об этом сообщает Business Class. Цена контракта составляет 28,2 млн руб. Все работы требуется завершить к 31 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в октябре 2024 года краевой минтранс анонсировал планы развития водной инфраструктуры на ближайшую трехлетку. Основные задачи: восстановление двух «Метеоров» и теплохода «Восход», модернизация Речного вокзала и строительство модульных причалов.

В ближайшую трехлетку в развитие водной инфраструктуры планируется вложить 912 млн руб. В пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья указано, что в 2025 году на соответствующие цели предлагается выделить 499,8 млн руб., в 2026-м — 318,4 млн, в 2027-м — 93,7 млн руб. Средства в размере 56,9 млн руб. предусмотрены для приобретения в 2025 году причалов Краснокамска и Оханска, 11,6 млн — на создание причальной инфраструктуры в Осе, Добрянке и Ильинском в 2025 и 2026 годах.