Руководителей трех округов Курганской области накажут за плохую уборку снега

Правительство Курганской области из-за ненадлежащего содержания муниципальных дорог объявит предостережение главе Мокроусовского округа Владимиру Демешкину и выговоры заместителям главы Шатровского, Катайского и Мокроусовского округов, ответственным за организацию уборки улиц от снега. Один муниципальный служащий за плохую работу уволен, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что сотрудники правительства провели выездные проверки качества содержания муниципальных дорог в Шадринске и других округах. «Неоднократно, на протяжении всех лет совместной работы приходилось указывать главам муниципальных округов на ненадлежащее качество содержания дорог. Этот год не стал исключением»,— рассказал глава региона.

По его словам, в результате проверок главам 11 округов указано на проблемы с качеством содержания дорог и организацией работы с подрядчиками, включая контрольные процедуры. Во второй половине зимы проверки повторятся.