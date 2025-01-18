Виновника ДТП, в котором погибли пять человек, отправили в колонию-поселение

Большесосновский суд вынес приговор в отношении 49-летнего жителя Ижевска, устроившегося смертельное ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья» Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья»

ДТП произошло в июле 2023 года на территории Большесосновского округа. Следствием установлено, что житель Удмуртии двигался по автодороге Б. Соснова Частые на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом, зная, что одно из колес автомобиля имеет повреждения. На 12 километре трассы водитель превысил скорость, допустил разгерметизацию колеса, потерял контроль над управлением большегрузом и выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобили «Чери Тиго», «Лада Самара» и мотоцикл «Ямаха». В результате ДТП водитель «Чери» и трое его пассажиров, а также молодой человек, управлявший мотоциклом, получили смертельные травмы. Пассажирка мотоцикла была госпитализирована с травмами.

Экспертиза подтвердила, что в действиях водителя «ДАФа» имеется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Изучив материалы дела суд приговорил виновника смертельного ДТП к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.