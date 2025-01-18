В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и одном из районов области сбиты несколько беспилотников. Сколько именно БПЛА уничтожено, он не уточнил.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА … Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал Александр Гусев в Telegram. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщали власти Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. В Калужской области, как рассказал глава региона Владислав Шапша, начался пожар в нежилом здании.