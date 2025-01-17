Решается вопрос о размещении жильцов дома в Богородске после взрыва газа

28 человек были зарегистрированы в доме на улице Огарева,15 в Богородске Нижегородской области, где вечером 17 января произошел взрыв газа. Число проживающих уточняется, сообщил в своем Telegram-канале глав Богородского округа Алексей Коротков.

После инцидента были спасены семь человек, пострадала пенсионерка: по данным областного минздрава, она отравилась угарным газом. На месте происшествия работают спасатели, следователи СК и представители прокуратуры. Взрыв обрушил межквартирную перегородку и вызвал пожар на крыше.

Владимир Зубарев