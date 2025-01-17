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Перешел на особый режим

Член ОПГ «Сельмаш» возвращается в колонию

Суд в Ростове-на-Дону приговорил члена ОПГ «Сельмаш» Владимира Уфина к десяти годам колонии особого режима за вымогательство и незаконное ношение оружия. По версии следствия, в 2017-2019 годах Уфин, отбывая наказание в шахтинской исправительной колонии №9 за покушение на убийство, угрозами вымогал у другого заключенного деньги. Ущерб потерпевшему составил около 300 тыс. руб. Задержали Владимира Уфина уже после того, как он вышел из колонии. В суде он не признал вину.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда вынесла приговор участнику организованного преступного сообщества «Сельмаш» Владимиру Уфину. Он признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении оружия (п.«а» ч.3 ст.163; ч.1 ст.222 УК РФ) и приговорен к десяти годам колонии особого режима. Об этом 17 января сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, за участие в группировке Уфина не судили, однако его принадлежность к сообществу была установлена в ходе предварительного следствия по другому делу.

Владимир Уфин попал в шахтинскую исправительную колонию строгого режима №9 (Ик-9 Шахты) в 2015 году, получив срок за покушение на убийство и хранение и распространение наркотиков. В суде было установлено, что Уфин в ходе конфликта в ресторане выстрелил в ранее ему незнакомого человека четыре раза из травматического оружия. Потерпевший выжил, поскольку смог уклониться и спрятаться в туалете ресторана. Сам Уфин настаивал, что не хотел смерти потерпевшего, что пистолет был заряжен газовыми патронами и произвел по цели он только два выстрела, а когда сам получил ранение в ногу сделал третий выстрел «просто наотмашь». Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В колонии Владимир Уфин познакомился с другим осужденным, отбывавшим срок за незаконный оборот сильнодействующих веществ и наркотиков. В августе 2017 Уфин начал под угрозой насилия требовать от него деньги. За почти два года он смог получить от потерпевшего около 300 тыс. руб., сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Дело о вымогательстве было возбуждено уже после того, как Владимир Уфин и потерпевший вышли из колонии. При задержании у «сельмашевца» изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. «Вину Уфин не признал. Это не по понятиям», - отметил источник «Ъ-Ростов».

В мае 2023 года дело Уфина поступило в Шахтинский городской суд. Через год суд вынес приговор, назначив подсудимому пять лет три месяца колонии строгого режима. Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в Ростовском областном суде. Апелляционная коллегия облсуда отменила приговор первой инстанции и вынесла новый, более суровый.

В 2022 году к такому же сроку за аналогичное преступление был осужден другой предполагаемый член «Сельмаша» Сисак Бадалов. По версии следствия, в 2011 году, отбывая наказание в батайской исправительной колонии №15 (ИК-15 Батайск), Бадалов вместе с другими участниками «Сельмаша» требовал от другого осужденного закупить в интересах ОПГ строительные материалы на 143 тыс. руб.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Сисак Бадалов входил в организованную преступную группу «Сельмаш» и являлся смотрящим под руководством вора в законе Нодари Асояна, который сейчас находится в розыске.

Как сообщал «Ъ-Ростов», по данным правоохранителей, ОПГ «Сельмаш» действует в донском регионе с 2004 года. Следователи установили, что в разное время члены группы вымогали деньги у граждан, занимающихся незаконным предпринимательством (контрабанда, торговля контрафактом), и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг, а также собирали деньги с заключенных в общак.

С 2021 года в Ворошиловском райсуде Ростова-на-Дону продолжается закрытый судебный процесс над еще 15 предполагаемыми «сельмашевцами». Их обвиняют в том, что в 2011-2019 годах они вымогали деньги с осужденных и предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги.

Кристина Федичкина

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