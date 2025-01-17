Синоптики предупредили жителей Кубани о снеге с дождем

На выходные дни 18 и 19 января в Краснодарском крае ожидаются пасмурная погода, сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу, 18 января, будет облачно с прояснениями, возможны дождь, мокрый снег и снег. Ночью и утром может налечь мокрый снег на проводах и деревьях, а также образоваться гололед. В южной части края ожидаются сильные осадки.

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Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигают 15-18 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +2 до -3 градусов, днем — от 1 до 6 градусов. В горах ночью температура опустится до -2...-7 градусов, а днем будет в пределах 0...-5 градусов.

В воскресенье, 19 января, погода останется облачной с прояснениями и местами осадками. Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые отложения. Ветер западный или северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...-2 градуса, днем — от 1 до 6 градусов. В горах температура опустится до -3...-8 градусов днем и останется в пределах 0...-5 градусов.

На Черноморском побережье ожидаются похожие условия: облачность с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов, днем — от 4 до 9 градусов.

В Краснодаре в субботу будет облачно с прояснениями и осадками утром, преимущественно без осадков днем. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 3 градусов, днем — от 2 до 4 градусов. В воскресенье также ожидаются осадки и ветер западный или северо-западный с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха останется в пределах от 1 до 3 градуса ночью и от 2 до 4 градуса днем.

Лия Пацан