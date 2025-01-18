Новый отель в центре Сочи — Grand Cascade: раннее бронирование уже открыто

Совсем скоро на Курортном проспекте в Сочи откроется гостиничный комплекс класса De-luxe Grand Cascade. Управляющая компания «ДЕСО.Курорт» уже объявила об открытии продаж, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УК «ДЕСО.Курорт» Фото: Пресс-служба УК «ДЕСО.Курорт»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УК «ДЕСО.Курорт» Фото: Пресс-служба УК «ДЕСО.Курорт»

Grand Cascade расположен на гектаре земли в историческом центре Сочи, рядом с Морским вокзалом и Поцелуевским сквером. Комплекс будет включать 142 дизайнерских номера площадью от 26 до 100 кв. м, оснащенных современными технологиями и предлагающими великолепные виды на город и море.

«Внутренний двор Grand Cascade представляет собой субтропический оазис с авторским ландшафтным дизайном и "воздушными" садами»,— сообщили в управляющей компании.

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В отеле откроется ресторан — проект Аркадия Новикова — Bro&n под руководством известного итальянского повара Мирко Дзаго. Ресторан будет разделен на две зоны: просторный зал с каменной пицца-печью и пекарня для свежей выпечки.

Особое внимание уделено спа-комплексу MIR Spa & Beauty, который предложит разнообразные сауны, парные, гидротермальную зону, бассейн, джакузи, хаммам, травяную баню и соляную комнату. Гости смогут воспользоваться современными программами оздоровления и релакса.

Кроме того, в гостиничном комплексе разместится многофункциональный тренажерный зал от мирового производителя оборудования для спорта и отдыха Technogym, где будут доступны тренировки с персональными тренерами.

Для удобства гостей всегда доступно спецпредложение для раннего бронирования.

Подробности — на сайте — https://deso-kurort.ru/about/

ООО «СЗ «КАСКАД», 354000, Краснодарский край, г. Сочи, переулок Горького, дом 24, корпус 1, помещение 143, ОГРН: 1192375005690 https://grandcascad.ru/