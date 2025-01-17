Банкам пересчитывают налоговую базу

Госдума поддержала законопроект, выравнивающий налогообложение банковского сектора. Он позволит кредитным организациям признавать процентные доходы доходами от реализации. И это принципиально для расчета налоговой базы. Размер таких доходов прямо влияет на сумму, на которую можно уменьшить облагаемую прибыль. Например, закон ограничивает траты на рекламу, которые можно зачесть в расходную часть, до 1% тех самых доходов от реализации. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Что это значит на практике и почему депутаты решили уравнять права банков и других компаний, объясняет аналитик финансового рынка Андрей Бархота: «Фискальное регулирование жестко ограничивает перечень расходов для определения налогооблагаемой прибыли. Мы видим в последние годы в банковском секторе достаточно серьезные финансовые результаты.

И, возможно, это скрытое указание на то, что ситуация может развернуться, когда банки сами будут заинтересованы в оптимизации расходов из-за более сложной операционной среды, снижения прибыли, замедления роста кредитных портфелей. А на растущем рынке появится возможность использования конкурентоспособного фактора, связанного с расширением расходов на развитие, в том числе и на рекламу».

Как отмечают аналитики, банки могли бы скорректировать облагаемую прибыль и направить деньги на борьбу с мошенниками, образовательные инициативы и поддержку НКО. В похожих ситуациях, когда бизнесу удается повлиять на налоговую базу, он нередко тратит деньги на благотворительность, говорит руководитель направления развития и работы с партнерами фонда помощи хосписам «Вера» Анастасия Маренцова: «Мы много сотрудничаем с банками в плане получения пожертвований. Банки жертвуют свои деньги, вовлекают клиентов в благотворительность. В целом для нас банковский сектор — один из ведущих в корпоративном фандрайзинге».

Законопроект успели поддержать Центробанк, Счетная палата, правительство, а также большинство регионов страны.