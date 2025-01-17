Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Буинске три магазина и одно кафе уличили в нарушении санитарных норм

Нарушения санитарных норм выявлено в трех магазинах и одном кафе в Буинске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В двух организациях были проблемы с соблюдением трудового законодательства и нарушения условий труда.

Помимо этого, в одном из магазинов сигареты продавались в открытом виде, а один из бизнесменов открыл торговую точку без уведомления об этом Роспотребнадзора.

В итоге все четыре предпринимателя должны будут выплатить штрафы на общую сумму 134 тыс. руб.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...