В Буинске три магазина и одно кафе уличили в нарушении санитарных норм
Нарушения санитарных норм выявлено в трех магазинах и одном кафе в Буинске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В двух организациях были проблемы с соблюдением трудового законодательства и нарушения условий труда.
Помимо этого, в одном из магазинов сигареты продавались в открытом виде, а один из бизнесменов открыл торговую точку без уведомления об этом Роспотребнадзора.
В итоге все четыре предпринимателя должны будут выплатить штрафы на общую сумму 134 тыс. руб.