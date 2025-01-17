В Буинске три магазина и одно кафе уличили в нарушении санитарных норм

Нарушения санитарных норм выявлено в трех магазинах и одном кафе в Буинске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В двух организациях были проблемы с соблюдением трудового законодательства и нарушения условий труда.

Помимо этого, в одном из магазинов сигареты продавались в открытом виде, а один из бизнесменов открыл торговую точку без уведомления об этом Роспотребнадзора.

В итоге все четыре предпринимателя должны будут выплатить штрафы на общую сумму 134 тыс. руб.

Артём Дергунов