Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» возглавит команду на «Матче всех звезд»

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев возглавит команду «Хозяев» на «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ в 2025 году, сообщили в пресс-службе клуба. Команду «Гости» будет тренировать главный тренер ЦСКА, греческий специалист Андреас Пистиолис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» под руководством господина Ведищева занимает четвертое место в турнирной таблице. В Матче всех звезд примут участие три игрока «Локомотива-Кубани»: Александр Гудумак и Кирилл Елатонцев в команде «Хозяева», а Патрик Миллер — в команде «Гости».

С приходом Андрея Ведищева на пост главного тренера и президента клуба «Локомотив-Кубань» установил несколько клубных рекордов, включая наибольшее количество очков в одном матче. Под руководством Ведищева команда одержала девять побед подряд, что стало лучшим тренерским дебютом среди российских специалистов в истории Единой лиги ВТБ.

Лия Пацан