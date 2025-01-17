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Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» возглавит команду на «Матче всех звезд»

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев возглавит команду «Хозяев» на «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ в 2025 году, сообщили в пресс-службе клуба. Команду «Гости» будет тренировать главный тренер ЦСКА, греческий специалист Андреас Пистиолис.

Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» под руководством господина Ведищева занимает четвертое место в турнирной таблице. В Матче всех звезд примут участие три игрока «Локомотива-Кубани»: Александр Гудумак и Кирилл Елатонцев в команде «Хозяева», а Патрик Миллер — в команде «Гости».

С приходом Андрея Ведищева на пост главного тренера и президента клуба «Локомотив-Кубань» установил несколько клубных рекордов, включая наибольшее количество очков в одном матче. Под руководством Ведищева команда одержала девять побед подряд, что стало лучшим тренерским дебютом среди российских специалистов в истории Единой лиги ВТБ.

Лия Пацан

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