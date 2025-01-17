«Флот Республики Татарстан» купит два судна на воздушной подушке «за 156 млн руб.

АО «Флот Республики Татарстан» намерено купить два судна на воздушной подушке «Парма-22» за 156 млн руб. для круглогодичной перевозки пассажиров между Казанью и Верхним Услоном. Об этом «Реальному времени» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

Особенно важность этих судов обусловлена зимними условиями, когда время в пути сокращается до получаса. В настоящее время переправы осуществляются только летом на пароме от Аракчино. Роман Лизалин подчеркнул, что направление Казань — Верхний Услон является наиболее перспективным для развития.

Планируется, что приобретение судов займет два года.

Влас Северин