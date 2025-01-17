Депутат Джиоев стал единственным бенефициаром строящегося в Ростове ЖК «Текучев»

Депутат Заксобрания Ростовской области Асланбек Джиоев получил полный контроль над ООО «Специализированный застройщик ЖК “Текучев”», которая занимается возведением жилого комплекса в центре Ростова. Согласно данным СПАРКа, теперь 1% акций застройщика принадлежит напрямую бизнесмену, остальными 99% владеет ООО «СЗ "Бриг"», принадлежащая Джиоеву через АО «СЗ "СМУ №1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Недвижимость Фото: Яндекс. Недвижимость

Площадку под стройку в 2023 году начала готовить компания «Ленарко», принадлежащая президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу. Она получила право на строительство на участках общей площадью порядка 7,5 га, а затем — положительное заключение от департамента архитектуры на проект межевания. Тогда же специально для строительства «Ленарко» зарегистрировала ООО «СЗ ЖК “Текучев”». В феврале прошлого года работа началась, однако в январе 2025 года 49% акций застройщика приобрела «СМУ № 1». Доведя процент владения до 99%, компания Джиоева получила проект в полную собственность.

Рядом со станцией Ростов-товарный по ул. Текучева планируется возвести три многоквартирных дома. Максимальная этажность, согласно планировке, составит 25 уровней.

Дмитрий Ковалевский