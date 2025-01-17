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Глава СКР взял под контроль дело о нарушении жилищных прав 100 семей в Сочи

В информационный центр СКР поступило обращение от жителя Краснодарского края, касающееся нарушения прав более 100 семей, заключивших инвестиционные договоры со строительной компанией ООО «Дельта-Стройсервис» на возведение многоквартирного дома на улице Вишневой в Сочи. Председатель СКР поручил провести проверку, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По установленным срокам, ввод объекта в эксплуатацию должен был состояться в третьем квартале 2008 года, однако строительство до сих пор не завершили. Администрация города признала данный объект самовольной постройкой и отказала дольщикам в признании их статуса обманутых. Граждане неоднократно обращались с жалобами, но безрезультатно, уточнил житель Кубани. Ситуация привлекла внимание общественности и была освещена в социальных сетях.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову предоставить отчет о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение данного поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик

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