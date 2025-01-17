Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на очистных в Володарске

Уголовное дело по факту гибели рабочего на очистных сооружениях возбуждено в Нижегородской области. По данным регионального управления СКР, находясь на территории комплекса очистных сооружений в Володарском районе, машинист во время чистки снега упал в открытый колодец со сточными водами и утонул.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, у колодца, где погиб рабочий, отсутствовали ограждения, люки и запорные устройства. СКР проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин