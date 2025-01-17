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Бельский поздравил с юбилеем писателя-сатирика и драматурга Семена Альтова

Заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов 17 января празднует 80-летие. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил мэтра с юбилеем и отметил его тонкий юмор, харизму и особенный стиль.

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

«Публика Семена Теодоровича любит горячо, и это абсолютно заслуженно. Талантливый автор, блестящий артист, самобытный драматург и режиссер» — написал спикер городского парламента в своем Telegram-канале, снабдив сообщение совместным фото с господином Альтовым.

Семен Альтов родился Свердловске, куда его семья была эвакуирована из Ленинграда. В 26 лет начал творческий путь. Известность драматург приобрел благодаря юмористическим произведениям, которые исполняли популярные артисты, в том числе Геннадий Хазанов, Клара Новикова, Ефим Шифрин и Владимир Винокур.

Также господин Альтов был автором последнего спектакля Аркадия Райкина «Мир дому твоему». Помимо театральной деятельности, сатирик написал несколько книг и принял участие в создании телепередачи «Вокруг смеха».

Артемий Чулков

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