По факту избиения жителя Рыбинска возбуждено дело
В Рыбинске возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 2006 и 2010 годов рождения, которые подозреваются в нападении на человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Подозреваемые
Фото: УМВД по Ярославской области
Ранее в соцсетях появилось видео избиения. Полиция установила, что 14 января около подъезда дома на Моторостроителей молодые люди «умышленно нанесли гражданину 1965 года рождения множественные удары руками и ногами в область головы и туловища». В УМВД сообщили, что вред, нанесенный пострадавшему, оценен как средней тяжести.
Дело возбуждено по п. «г». ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц». Подозреваемым в качестве меры пресечена избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.