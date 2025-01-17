По факту избиения жителя Рыбинска возбуждено дело

В Рыбинске возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей 2006 и 2010 годов рождения, которые подозреваются в нападении на человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемые

Фото: УМВД по Ярославской области Подозреваемые

Фото: УМВД по Ярославской области

Ранее в соцсетях появилось видео избиения. Полиция установила, что 14 января около подъезда дома на Моторостроителей молодые люди «умышленно нанесли гражданину 1965 года рождения множественные удары руками и ногами в область головы и туловища». В УМВД сообщили, что вред, нанесенный пострадавшему, оценен как средней тяжести.

Дело возбуждено по п. «г». ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц». Подозреваемым в качестве меры пресечена избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Алла Чижова