В Тольятти идут поиски специалистов на вакантные должности в горадминистрации

В администрации Тольятти не достает сотрудников на ряд должностей в департаментах дорожного хозяйства и транспорта и городского хозяйства. Их поиск ведется через объявления — как на официальном сайте горадминистрации, так и на популярных сайтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в департаменте дорожного хозяйства и транспорта вакантны следующие должности: главный специалист отдела контроля за автомобильными дорогами с окладом от 45 045 руб., ведущий специалист отдела контроля за автомобильными дорогами — от 40 543 руб., главный специалист отдела развития дорожного хозяйства — от 45 045 руб., ведущий специалист отдела развития дорожного хозяйства — от 40 543 руб., главный специалист отдела развития транспорта — от 45 045 руб., специалист 1 категории отдела развития транспорта — от 36 036 руб., начальник контрольно-ревизорского отдела — от 49 549 руб.

Чуть лучше обстоят дела с кадрами в департаменте городского хозяйства. Там не хватает людей на четыре позиции. Это главный специалист сектора правового сопровождения с окладом от 45 045 руб., начальник отдела инженерной инфраструктуры — от 49 549 руб., ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры — от 40 543 руб. и главный специалист управления благоустройства — от 45 045 руб.

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта руководит Александр Востриков, сменивший на этом посту находящегося под следствием Павла Баннова. Исполняющим обязанности главы департамента городского хозяйства является Михаил Арзамасцев, прежний руководитель Виталий Рябов уволился вскоре после отставки главы города Николая Ренца. По сведениям источника «Ъ-Волга», нехватка специалистов в этих департаментах связана с тем, что ряд сотрудников предпочли уйти вслед за своими руководителями.

Алексей Алексеев