В Орске прокуратура потребовала от руководства школ очистить территории от снега
В Орске прокуратура проверила исполнение законодательства о праве несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательных учреждениях. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В ходе проверки было установлено, что на территории четырех образовательных организаций района ненадлежащим образом осуществляется уборка снега: с крыш зданий не сбивается наледь, а пешеходные дорожки не очищены.
Прокурор района внес представления в адрес директоров школ.
«В настоящее время выявленные недостатки устранены — крыши и проходы очищены»,— заявили в прокуратуре Оренбургской области.