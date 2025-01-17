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В Орске прокуратура потребовала от руководства школ очистить территории от снега

В Орске прокуратура проверила исполнение законодательства о праве несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательных учреждениях. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что на территории четырех образовательных организаций района ненадлежащим образом осуществляется уборка снега: с крыш зданий не сбивается наледь, а пешеходные дорожки не очищены.

Прокурор района внес представления в адрес директоров школ.

«В настоящее время выявленные недостатки устранены — крыши и проходы очищены»,— заявили в прокуратуре Оренбургской области.

Алексей Алексеев

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