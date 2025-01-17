В Ульяновске начали строительство поликлиники, которую жители ждут более 15 лет

Торжественный старт строительства новой поликлиники в Засвияжском районе Ульяновска был дан в пятницу, 17 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В администрации города отмечают, что новое медучреждение расположится на улице Шигаева и серьезно разгрузит городскую поликлинику №4, к которой сейчас прикреплено 140 тыс. человек. Жители района ждут новую поликлинику более 15 лет, но ранее дальше обещаний региональной власти дело не шло.

По словам губернатора, для ускорения решения проблемы правительство региона «провело большую работу совместно с правительством РФ», регион получил федеральную поддержку.

О том, что решение о строительстве этой поликлиники на федеральном уровне «уже принято», правительство региона сообщало еще в 2022 году, однако строительство так и не было начато.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на возведение объекта и закупку оборудования будет направлено порядка 900 млн руб.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Марии Шалягиной, «в настоящее время имеется одобренный лимит инвестиционного бюджетного кредита на строительство объекта», «выделен земельный участок в 12 тыс. кв. метров, завершена разработка проектно-сметной документации, пройдена государственная экспертиза», «планируется, что строительство объекта завершится к середине 2026 года».

Согласно данным сайта госзакупок, госконтракт стоимостью 705,3 млн руб. на подготовку ПСД и строительство поликлиники был заключен по итогам открытого конкурса с ООО СЗ «Ульяновскцентргазстрой» в июне 2024 года.

Андрей Васильев, Ульяновск