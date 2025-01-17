В Самаре задержан заведующий кафедры вуза по подозрению в получении взяток от подчиненных

Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заведующего кафедрой высшего учебного заведения Самары. Его подозревают в совершении нескольких преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Куйбышевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 года по 2024 год подозреваемый «неоднократно получал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе за дальнейшее беспрепятственное трудоустройство». Всего он получил более 600 тыс. руб.

В ведомстве отмечают, что заведующий кафедрой может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Руфия Кутляева