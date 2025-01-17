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Форель из Сочи проверяют на предмет безопасности

Россельхознадзор в Краснодарском крае отобрал пробы рыбы и морепродуктов на предмет безопасности. В частности, на исследование отправили форель садкового содержания из Сочи, передает пресс-служба ведомства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали пробы добытой в Черном море хамсы в Новороссийске, выращенной в Туапсинском районе мидии. Мониторинг проводится с целью оценки возможного загрязнения и определения безопасности рыбы и морепродуктов.

Образцы направили на исследования в подведомственную Россельхознадзору лабораторию ФГБУ «НЦБРСП» в Москве. О результатах проверки пока не сообщалось.

В ведомстве напомнили, что в декабре минувшего года Управление объявило 225 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ряд организаций предупредили о недопущении реализации загрязненными нефтепродуктами биологических ресурсов. Специалисты рекомендовали предпринимателям исследовать каждую партию на предмет загрязнения нефтепродуктами.

Вячеслав Рыжков

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