Форель из Сочи проверяют на предмет безопасности

Россельхознадзор в Краснодарском крае отобрал пробы рыбы и морепродуктов на предмет безопасности. В частности, на исследование отправили форель садкового содержания из Сочи, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали пробы добытой в Черном море хамсы в Новороссийске, выращенной в Туапсинском районе мидии. Мониторинг проводится с целью оценки возможного загрязнения и определения безопасности рыбы и морепродуктов.

Образцы направили на исследования в подведомственную Россельхознадзору лабораторию ФГБУ «НЦБРСП» в Москве. О результатах проверки пока не сообщалось.

В ведомстве напомнили, что в декабре минувшего года Управление объявило 225 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ряд организаций предупредили о недопущении реализации загрязненными нефтепродуктами биологических ресурсов. Специалисты рекомендовали предпринимателям исследовать каждую партию на предмет загрязнения нефтепродуктами.

Вячеслав Рыжков