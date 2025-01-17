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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за травмы школьника в Ростове

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента в школе в Ростове Великом. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

К господину Бастрыкину обратилась мама 12-летнего мальчика. Она рассказала, что в ноябре 2024 года из-за конфликта на перемене ее сына ударил по голове одноклассник.

«Несмотря на открывшееся кровотечение и жалобы ребенка на головокружение и слабость, классный руководитель и другие учителя не уведомили родителей о произошедшем, а также не приняли мер к оказанию ученику медицинской помощи, направив его на урок»,— говорится в сообщении.

Позже жительница региона сама отвезла ребенка в больницу, где у него выявили травму головы и ушиб спинки носа. В сообщении «Следкома» говорится, что по данному инциденту к ответственности никто не привлечен. Поэтому господин Бастрыкин настаивает на возбуждении дела и предоставлении ему доклада об обстоятельствах конфликта.

Алла Чижова

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