Концерт при свечах «Саундтреки Эйнауди», «Мельница» и фильм «Конформист»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступит оркестр Cagmo с концертом при свечах «Саундтреки Эйнауди», а также группа «Мельница», которой исполняется 25 лет. В музеях можно посетить выставку художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!», экскурсию «"Я ухожу...": как сменялись российские лидеры». В театрах — стать зрителями спектаклей «Любовь и голуби», «Слишком женатый таксист» с Александром Якиным. А в кино — посмотреть фильм «Конформист» режиссера Бернардо Бертолуччи. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 19 января состоится концерт при свечах «Саундтреки Эйнауди». Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор песен к таким популярным фильмам, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Оркестр Cagmo представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками Людовико Эйнауди. Стоимость билета — от 2,3 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 20 января Уральский молодежный оркестр представит концерт «Шостакович. Девятая». Это легкое произведение Дмитрия Шостаковича изумляет и сегодня, поскольку остается только догадываться, как композитор, создавший монументальную и трагичную седьмую симфонию, мог написать в первые месяцы после войны беззаботное и миниатюрное произведение. Хотя, конечно, в девятой симфонии сочетаются и веселье, и трагизм, и гротеск, и симфонизм венских классиков. Помимо этого проивзедения, оркестр исполнит «Марш для духовых» Сергея Прокофьева, концерт для виолончели и духового оркестра Фридриха Гульды. Стоимость билета — от 1,25 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 21 января выступит группа «Мельница» с юбилейным концертом, посвященным 25-летию коллектива. Группа известна по таким песням, как «Дороги», «Шаман», «Волкодав», «Дорога сна», «Ночная кобыла», «Белая кошка», «Река». Эти и другие песни вошли в концертную программу. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 22 января состоится «Необыкновенный концерт». В программе вечера — необычные композиции, которые обычно не исполняются в джаз-клубе. Зрителей ждет много яркой, интересной музыки, авторских песен и импровизаций. На концерте выступят рок-музыкант из Екатеринбурга Вася Беля и композитор, музыкальный продюсер Евгений Борисенко. Стоимость билета на концерт — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка графических работ художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!» Фото: предоставлено МЦИ «Главный проспект» Выставка графических работ художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!» Фото: предоставлено МЦИ «Главный проспект» Следующая фотография 1 / 2 Выставка графических работ художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!» Фото: предоставлено МЦИ «Главный проспект» Выставка графических работ художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!» Фото: предоставлено МЦИ «Главный проспект»

Выставки

В МЦИ «Главный проспект», на площадке «Гутенберг», в пятницу, 17 января, открылась выставка графических работ художника из Санкт-Петербурга Стаса Казимова «Я не ем уток, дельфинов и коней!». В пространстве экспозиции представлены 30 листов печатной графики, созданные в 2023-2024 годах. Серия построена на постоянной фиксации автором происходящего с ним и вокруг него. Работы художника не являются линогравюрой в чистом виде. В них сочетаются и коллаж, и живопись, и печатная графика. Выставка продолжит работу до 20 февраля, стоимость единого билета — 400 руб.

В «Синара Арт» в субботу, 18 января, состоится экскурсия «Дом связи» по персональной выставке Дамира Муратова. На протяжении месяца художник жил и работал в Екатеринбурге, исследуя его атмосферу и культурный контекст. Итогом стали новые произведения, представленные в экспозиции. Гости выставки смогут ближе познакомиться с миром Дамира Муратова, а также взглянуть глазами художника на уральский регион. Стоимость полного билета на экскурсию — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 18 января пройдет экскурсия: «"Я ухожу...": как сменялись российские лидеры». В канун нового 2000-ного года президент России Борис Ельцин объявил, что досрочно уходит в отставку. В течение XX века в России формировались выборные механизмы передачи власти. Доступ к участию в политической жизни граждане страны получили в феврале 1917 года, но затем монополия большевиков привела к абсолютной имитации выборов. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в России начали формироваться новые демократические институты, происходили горячие политические баталии и складывались новые биографии. На экскурсии расскажут о разных сценариях передачи власти в России в течение XX века, о взлетах, падениях и уходе с постов значимых политиков нашей страны. Стоимость билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 22 января состоится лекция музыкального обозревателя Дмитрия Ханчина «Brat ты мне, или не Brat: музыкальные итоги 2024 года». Прошлый год для музыки стал невероятно насыщенным. Почему альбом «Brat» британской певицы Чарли XCX стал культурным феноменом, как The Cure после 16 лет молчания удалось выпустить эталонную запись, зачем Linkin Park взяли новую вокалистку — эти и другие вопросы обсудят слушатели лекции. Стоимость полного билета — 400 руб.

В «Синара Центре» 23 января пройдет кураторская экскурсия по выставке Zean Zack’а «забывай меня Не». Это автобиографическая выставка молодого художника Zean Zack’а (Вани Захарова), посвященная взрослению, переменам и поиску себя. Через меланхоличные образы и символы автор исследует хрупкость памяти, тоску по дому и освобождение от прошлого, превращая личный опыт в общечеловеческий. На экскурсии можно будет узнать о том, какие смыслы и образы скрываются в работах молодого автора, а также увидеть, как современное искусство становится личным дневником. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театра музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Театра музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Свердловском театре музыкальной комедии 20 января можно будет увидеть одну из новых постановок бессмертной пьесы Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Режиссер Дарья Аксенова предлагает свою интерпретацию трогательной и забавной истории Василия Кузякина, пережившего курортный роман и вернувшегося к жене Наде. Впервые в Екатеринбурге эта история прозвучит как лирическая музыкальная комедия. Пьеса, основанная на реальных событиях из жизни самого Гуркина, успешно идет в театрах страны уже более 40 лет и обрела всенародную любовь благодаря одноименному фильму 1984 года. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Свердловского академического театра драмы 21 января представят спектакль «Чайка. Французская версия». В новой постановке по пьесе Олега Богаева режиссер Алексей Размахов перенес действие чеховского сюжета в Париж начала XX века. Зрители увидят историю молодой Коломбы, жены ушедшего на войну сына актрисы и владелицы театра мадам Александры Жюльен. Мечтая о сцене, Коломба оказывается втянута в водоворот театральной жизни, способной как возвысить, так и погубить. Размышление о преобразующей силе театра, о его способности дарить спасение и одновременно нести разрушение, ждет зрителей Свердловской драмы. Стоимость билета — от 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Якин

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Актер Александр Якин

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 21 января покажут комедийный спектакль «Слишком женатый таксист». По сюжету, авария выбивает Джона Смита из графика его жизни и становится первой в череде нелепых ситуаций, которые впоследствии перерастают в один большой абсурд. Таксист живет на два дома и две семьи по четко спланированному графику. Но после аварии он, пытаясь выкрутиться из ситуации, вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами. В ролях: Денис Косяков, Александр Якин, Светлана Пермякова, Марина Соколова и другие. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 17 по 22 января показывают отреставрированную версию фильма Бернардо Бертолуччи «Конформист» на языке оригинала (итальянский, французский) с русскими субтитрами. Действие разворачивается в Италии в конце 1930-х годов. Марчелло Клеричи, будучи трусом и приспособленцем всю свою жизнь, попадает на службу к фашистам и женится на симпатичной, но в целом ничем не примечательной девушке. Поженившись, они отправляются в Париж, что является лишь прикрытием для порученного Клеричи задания — устранить сбежавшего от режима профессора-антифашиста Квадри, который когда-то преподавал Марчелло философию в университете. Стоимость билета — 320 руб.

В эти же дни в Ельцин-центре проходит кинопоказ фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» на японском языке с русскими субтитрами. По сюжету, мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Но пилотом ему стать не суждено — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе и начинает придумывать идеальный самолет. Со временем Дзиро становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева