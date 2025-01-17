В Магнитогорске из-за закрытия моста запустят бесплатные электрички

С 20 января в связи с закрытием на капитальный ремонт моста «Северный переход» через реку Урал в Магнитогорске запускают дополнительные пригородные поезда от «Магнитогорск-Пассажирский» до «Магнитогорск Грузовой». Они будут курсировать ежедневно, отправляясь с первой станции дважды, со второй трижды, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Время в пути составит 25-37 минут. Предусмотрены остановки на станциях «Цементный завод», «Рзд22» и «3 км». Электрички будут курсировать по следующему расписанию:

№7613 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск Пассажирский, отправление в 07:54, прибытие в 08:31;

№7614 Магнитогорск Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой, отправление в 05:36, прибытие в 06:01;

№7615 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск Пассажирский, отправление в 18:18, прибытие в 18:44;

№7616 Магнитогорск Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой, отправление в 17:33, прибытие в 17:58;

№7617 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск Пассажирский, отправление в 19:48, прибытие в 20:13.

До установления особого порядка оформление билетов на данные поезда не требуется. Проезд бесплатный.

Также из-за назначения электричек меняется расписание действующих пригородных поездов:

№6518 Магнитогорск-Пассажирский — Карталы будет отправляться в 18:50 (позже на 36 мин.), прибывать в 22:01 (позже на 39 мин.);

№6521 Карталы — Магнитогорск-Пассажирский будет отправляться в 18:13 (позже на час и три минуты), прибывать в 21:23 (позже на час и 10 мин.).

Виталина Ярховска