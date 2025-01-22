Командный зачет

На неделях моды 2024 года дизайнеры показали, из чего будут состоять их коллекции в новом сезоне. Однако отдельно стоит обратить внимание на совместные линейки, которые бренды готовят в новом году. От возвращения нашумевших проектов до базовых линеек и экспериментальных коллекций — собрали пять главных модных коллабораций, на которые стоит обратить внимание.

Louis Vuitton x Takashi Murakami

Французский модный дом вновь объединяет усилия с японским художником Такаси Мураками. Первая совместная коллекция вышла в 2003 году и сразу же стала одним из самых популярных проектов Louis Vuitton. Сумки и аксессуары из той коллекции со временем выросли в цене в несколько раз — похожая судьба ждет и новые вещи. Возвращение уже легендарного союза можно объяснить несколькими факторами — это дань популярным сейчас мотивам 2000-х, аниме-культуре и яркой инфантильности.

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Coperni x Swarovski

Французская марка Coperni в этом году представила свой совместный проект со Swarovski — сумку-кристалл. Аксессуар получил название Swipe Bag, и дизайнеры утверждают, что вдохновлялись историей Золушки и ее потерянной туфельки. Для создания сумки понадобился десятикилограммовый стеклянный кристалл, тщательно отполированный в результате 110-часовой ручной работы. Кстати, это первый большой модный продукт, представленный в парижском Диснейленде — именно там проходил показ весна-лето 2025.

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Willy Chavarria x Adidas Originals

Вилли Чаваррия — американский дизайнер, основавший одноименный бренд в 2015 году, который отметился несколькими смелыми проектами (именно он создал коллекцию рваного белья для мужчин). В этом году дизайнер объединился с Adidas для создания новой линейки. В ее основе лежит минимализм — Чаваррия много работал с архивами Adidas, чтобы представить свою версию классических вещей и силуэтов. Одной из самых ценных вещей коллекции стала новая вариация кроссовок Jabbar, изначально созданных для баскетболиста Карима Абдул-Джаббара.

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Cecilie Bahnsen x The North Face

Дизайнер Сесилия Бансен в своих коллекциях делает ставку на женственность. Именно поэтому ее совместный проект с The North Face выглядит особенно интересно благодаря союзу крепкой технологичной одежды и легкости, присущей датскому бренду Cecilie Bahnsen. Например, классическая сумка украшена цветочным принтом, однако и сам аксессуар, и принт выполнены в черном цвете. Пожалуй, лучшая репрезентация совместной коллекции. Сами создатели подчеркивают, что линейка должна показать, насколько тонка грань между кутюрными и утилитарными вещами.

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Uniqlo x JW Anderson

Массмаркет-сеть Uniqlo уже несколько раз представляла коллекции вместе с JW Anderson. В этом году линейка — вариация на тему преппи-культуры и соответствующего стиля. Рубашки, лоферы, трикотаж и базовые джинсы и брюки — Джонатан Андерсон сделал стиль студентов Лиги плюща более современным и актуальным. Дизайнер добавил в преппи гардероб современные силуэты, принты и техники (например, всеми любимые селвидж-джинсы).

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Илья Петрук