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Идея провести референдум о запрете СИМ в Петербурге не нашла поддержки в суде

Второй апелляционный суд не встал на сторону инициативной группы, желающей провести референдум о запрете арендных электросамокатов в Санкт-Петербурге, сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте». Теперь общественники намерены пойти в Кассационный суд.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сторонники идеи считают меры Смольного по вводу запрета на парковку СИМ в центре города недостаточными. К тому же они могут быть отменены по решению правительства.

Общественники заметили, что прокуратура в ходе заседания изменила позицию по этому вопросу. Представители надзорного органа встали на сторону городской избирательной комиссии, ссылаясь на ошибки в документах.

«Мы твердо уверены в том, что ГИК незаконно отказал в регистрации нашей инициативной группы по проведению референдума о запрете арендных электросамокатов. Это подтвердил и городской суд, и прокурор в городском суде»,— говорится в сообщении группы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение горизбиркома об отказе зарегистрировать инициативную группу противников арендных электросамокатов.

Татьяна Титаева

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