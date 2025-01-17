Челябинский МУП обязали очистить подвал дома от канализационных стоков

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска внесла представление об устранении нарушений закона исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Александру Шишкову. Организацию обязали очистить от канализационных стоков подвал многоквартирного дома по улице Артиллерийской, 103, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку состояния подвала надзорное ведомство начало после публикаций в СМИ о его затоплении. Прокурор района Алексей Глазков выехал на место для осмотра. Он выявил факт затопления помещения канализационными стоками и наличие соответствующего стойкого запаха. После внесения представления вопрос фактического устранения нарушений остается на контроле районного надзорного ведомства.

Виталина Ярховска