Житель Новопокровского района погиб во время пожара в своем доме

В Новопокровском районе следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя в результате пожара в частном доме в станице Калниболотской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По предварительным данным, вечером 16 января в доме на улице Шевченко произошло возгорание. Соседи вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, а после в помещении нашли тело хозяина дома. Одной из возможных причин пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем при курении.

В СУ СКР по краю начали проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Татьяна Ручкина