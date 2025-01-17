Директор пермского «Протон-ПМ» идет на повышение

Иван Краснов, возглавляющий с 2020 года АО «Протон-ПМ» (занимается производством ракетных двигателей) назначен гендиректором АО «НПО «Энергомаш».

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Как сообщает сайт НПО, соответствующее решение было принято советом директоров общества. В новой должности господин Краснов сменит Игоря Арбузова, который руководил «Энергомашем» с 2015 года. Ранее господин Арбузов много лет был гендиректором «Протона-ПМ».

Игорь Арбузов останется в структуре «Энергомаша» на должности советника. Кадровые перестановки, по данным НПО, связаны с личным решением Игоря Арбузова покинуть должность гендиректора.

По данным «Ъ-Прикамье», господин Краснов будет совмещать должности директора «Протона-ПМ» и гендиректора НПО «Энергомаш».

АО «НПО «Энергомаш» объединяет ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Входит в состав ГК «Роскомос».