Директор пермского «Протон-ПМ» идет на повышение
Иван Краснов, возглавляющий с 2020 года АО «Протон-ПМ» (занимается производством ракетных двигателей) назначен гендиректором АО «НПО «Энергомаш».
Как сообщает сайт НПО, соответствующее решение было принято советом директоров общества. В новой должности господин Краснов сменит Игоря Арбузова, который руководил «Энергомашем» с 2015 года. Ранее господин Арбузов много лет был гендиректором «Протона-ПМ».
Игорь Арбузов останется в структуре «Энергомаша» на должности советника. Кадровые перестановки, по данным НПО, связаны с личным решением Игоря Арбузова покинуть должность гендиректора.
По данным «Ъ-Прикамье», господин Краснов будет совмещать должности директора «Протона-ПМ» и гендиректора НПО «Энергомаш».
АО «НПО «Энергомаш» объединяет ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Входит в состав ГК «Роскомос».