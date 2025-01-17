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В Тюмени начали пересмотр дела бизнесмена Богатырева о покушении на убийство

Калининский районный суд Тюмени начал пересмотр дела предпринимателя Дениса Богатырева, следует из картотеки суда. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), а также покушении на убийство группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года Калининским районным судом Денис Богатырев был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с испытательным сроком в один год за покушение на убийство. Адвокаты Богатырева подали апелляцию в Тюменский областной суд, и в результате ее рассмотрения приговор был отменен в ноябре 2024 года. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Калининский районный суд Тюмени.

Как следует из апелляционного определения, сторона потерпевшего утверждает, что Денис Богатырев писал ему в мессенджере, угрожав убийством, а затем в микрорайоне Труфаново в мае 2017 года потерпевший подвергся нападению. По его показаниям, ему стреляли в живот и в голову из травматического пистолета, били прикладом по голове, после чего он был госпитализирован.

По данным сервиса kartoteka.ru, Денис Богатырев является учредителем семи организаций, в том числе ООО «Топливно-энергетический партнер» (ООО «ТЭП»), ООО «Хово-центр». Сейчас они ликвидированы вследствие банкротства.

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