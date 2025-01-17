Два жителя Севастополя похитили 105 млн рублей под предлогом строительства дома

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 105 млн руб. под предлогом участия в строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 2015 года обвиняемые — житель Москвы и уроженец Севастополя — от имени нескольких коммерческих организаций и жилищно-строительных кооперативов незаконно привлекали деньги граждан под предлогом строительства жилья. Они заключали договоры участия в долевом строительстве и договоры паенакопления. Обманутые потерпевшие были уверены, что станут собственниками квартир в районе санатория «Узбекистан» в Ялте. Участки, на которых предполагалось строительство домов, были частично предназначены для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирного жилья на них запрещено.

С 2018 года один из обвиняемых занимался этой деятельностью самостоятельно. Он привлекал деньги граждан в виде займов под предлогом строительства многоквартирных жилых домов на улицах Горпищенко, Кокчетавской и Шевкопляса — Погорелова в Севастополе. В 2021 году он заключил еще один договор с пайщиком для строительства объекта в Ялте. Злоумышленники не собирались выполнять свои обязательства. В Севастополе у них не было необходимой разрешительной документации, и строительство так и не началось. В Ялте они не достроили объект, используя декларацию о начале строительных работ, которая была составлена на основании поддельного документа и содержала недостоверные сведения. Таким образом, у 55 жителей разных регионов России было похищено более 105 млн руб.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его направили в суд для рассмотрения.

Алина Зорина